Один из лучших наездников в мире погиб в схватке с быком

Инцидент произошел во время родео в американском городе Денвер, штат Колорадо.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Во время выступления в США погиб один из лучших наездников на быках в мире, сообщает портал LENTA.ru со ссылкой на CBS Denver.

О трагической гибели 25-летнего Мейсона Лоу написал в Twitter глава организации Professional Bull Riders Шон Глисон.

Бык смог сбросить наездника, рассказали оцевидцы,а когда Лоу попытался встать с земли, животное нанесло удар задними копытами по грудной клетке. Наездник поднялся, сделал несколько шагов к выходу и снова упал, схватившись за грудь. Его унесли с арены на носилках.

Лоу семь лет посвятил родео на быке и располагался на 20 месте в рейтинге профессиональных наездников. Во время последнего сезона он выходил победителем в 70 процентах выступлений.

Родео на быке не случайно считается самым опасным видом родео. Для победы нужно восемь секунд продержаться на спине животного, используя лишь одну веревку, один конец которой наброшен на тело быка, а другой намотан на руку наездника.

Организация Professional Bull Riders объединяет более 1,2 тысячи наездников на быках из США, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.

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В 2017 году сообщалось, что во время родео в австралийском городе Рокгемптон наездник Роэн Маркхэм, занимавший 35 место в мировом рейтинге, упал с быка и получил тяжелые травмы. Удар копытом в живот повредил его печень и поджелудочную железу.