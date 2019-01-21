Международные следователи проигнорировали информацию России по ракете, сбившей MH17

Ранее Россия передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, доказывающую, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко заявил, что следователи международной Совместной следственной группы (JIT), расследующей обстоятельства крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, не обратили должного внимания на предоставленные Россией данные по украинской ракете, сбившей авиалайнер, сообщает РИА Новости .

"Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы ССГ, – украинская. Однако, что мы видим опять: ССГ, как и в случае с российскими первичными данными РЛС, просто молчит, никак не реагируя на эту информацию, а ведь прошло уже 4 месяца. Никто из ССГ не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами. Подчеркну – ССГ не проявила никакого интереса к этим документам", – сказал Винниченко.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

© Sputnik / Виталий Белоусов Минобороны России: сбившая MH17 в Донбассе ракета стояла на вооружении ВСУ

Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

Расследование катастрофы ведет совместная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии. В числе экспертов — специалисты в области металлов и красок, систем вооружения, взрывчатых веществ и баллистики.

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Минобороны России в сентябре огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.