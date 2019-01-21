В ДНР рассказали об активизации украинских подразделений на Донбассе

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители республики на переговорах по Донбассу требуют скорейшего согласования дополнительных мер контроля за прекращением огня в связи с участившимися обстрелами у линии соприкосновения.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Управление народной милиции Донецкой народной республики заявило об активизации разведывательных подразделений украинских силовиков к северу от Донецка, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.

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"В последнее время отмечается активизация разведывательных подразделений и подразделений специального назначения противника на севере от Донецка", - сказал начальник пресс-службы.

Безсонов отметил, что в этом районе неоднократно были обнаружены диверсионно-разведывательные группы армии Украины, которые проделывали проходы в минных полях и проводили разведку местности.

"Вчера очередная группа украинских диверсантов вновь потерпела фиаско... Недалеко от населенного пункта Каменка северо-восточнее Авдеевки, разведывательная группа в количестве четырех боевиков из состава 131-го разведывательного батальона (вооруженных сил Украины - ред.) на автомобиле выехала на установленное саперами 93-ей механизированной бригады (вооруженных сил Украины - ред.) минное поле. В результате подрыва все разведчики погибли", - отметил Безсонов.

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Управление народной милиции также заявило об росте количества тяжелой бронетехники ВСУ в районах, приближенных к линии соприкосновения.

"Украинское командование продолжает наращивать боевой состав бригад, выполняющих задачи в зоне операции оккупационных сил. По имеющейся у нас информации, Генеральным штабом противника принято решение о развертывании в штате каждой мотопехотной бригады танкового батальона вместо имеющейся сейчас танковой роты", - сказал Безсонов.

Он добавил, что вооружение уже поступает в зону конфликта.

"Мы располагаем достоверной информацией о прибытии танков в населенный пункт Новгородское недалеко от Джержинска. На территории новгородского машиностроительного завода находится около 30 единиц танков 58-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины", - отметил Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.