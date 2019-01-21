Совет ЕС ввел санкции против руководства ГРУ из-за химоружия

Ранее Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Совет Евросоюза ввел в понедельник первые санкции в рамках нового режима по химоружию, передает РИА Новости, со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета ЕС.

"Совет ввел сегодня санкции в отношении девяти лиц и одного образования в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия, созданного 15 октября 2018 года", — сказано в сообщении пресс-службы Совета.

Санкции введены в отношении одной организации и девяти физлиц, в том числе двух "сотрудников", главы и заместителя главы ГРУ в связи с событиями в Солсбери, отмечается в сообщении.

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Санкции нацелены, в том числе, против "двух должностных лиц ГРУ и руководителя и заместителя главы ГРУ (также известного как ГУ, или Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил России), ответственных за хранение, транспортировку и использование в Солсбери (Великобритания) токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года".

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал безосновательными и бездоказательными санкции Евросоюза по химоружию против руководителя и замглавы ГРУ.

"Ничего удивительного в этом нет: западные правительства продолжают действия по введению санкционной политики против нашего государства, организаций и граждан Российской Федерации... При этом эти санкции вводятся без оснований, без доказательств", - сказал Красов.

"Такие случаи были не единожды - и после инцидента Солсбери, и при обвинении РФ в якобы пособничестве правительству САР в организации химатак против мирных жителей", - отметил политик.

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В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.