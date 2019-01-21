Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в нарушении закона о персональных данных

Ранее в декабре 2018 года Федеральная служба потребовала у данных компаний раскрыть информацию по размещению баз данных российских пользователей на территории России.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Роскомнадзор инициировал административное производство в отношении соцсетей Facebook и Twitter за нарушение закона о персональных данных, рассказал РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Ампелонский подчеркнул, что социальный сети дали формальные ответы на это требование.

"Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем", — сказал Ампелонский.

© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE Цензура от Facebook: удалены страницы Sputnik

Как рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора, протокол об административном правонарушении составляется исключительно в присутствии представителя компании.

Ведомство намерено направить компаниям соответствующие уведомления. На составление документов может быть выделено несколько недель. Ампелонский напомнил, что штраф за данное правонарушение — пять тысяч рублей.

Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории России. Сайты, которые нарушают этот закон, Роскомнадзор вносит в специальный реестр, а при отказе устранить нарушение — блокирует.

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Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.