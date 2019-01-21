Мятеж группы военных подавлен в Венесуэле

Ранее о случившемся сообщил глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо, который назвал мятежников налетчиками и предателями родины, "укравшими оружие, чтобы творить насилие и тревожить население".

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Венесуэле группа военных выступила против государства, устроив беспорядки рано утром в понедельник, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны страны.

"Небольшая группа противников, приписанных к командованию зоны номер 43 Национальной гвардии, предали клятву верности родине <...>, захватили оружие под угрозой смерти двух чиновников и двух гвардейцев. <...> К ним будет применена вся сила закона", - сказано в заявлении военного ведомства.

В данный момент все восставшие арестованы и дают показания спецслужбам.

Портал Nacional передал, что взбунтовавшиеся военные захватили штаб национальной гвардии на западной окраине Каракаса. Кроме того, в соцсетях распространилось видео, на котором военные якобы захватили один из районов города и выступают против правительства президента Николаса Мадуро.

© REUTERS / Stringer Часть военнослужащих Венесуэлы не признала Мадуро президентом

Газета El Nacional сообщала, что против восставших военных использовали слезоточивый газ.

Ситуация в Венесуэле

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы президента. Действующий глава государства Николас Мадуро одержал уверенную победу, набрав почти 6,2 миллиона голосов, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 миллиона.

К участию в голосовании были приглашены более 20,5 миллиона человек, явка достигла 45,99%. Десятого января Мадуро в торжественной обстановке принес присягу президента на период 2019–2025 годов.

Организация американских государств (ОАГ) не признала полномочия избранного президента, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения. Ранее о непризнании нового президентского срока Мадуро заявили участники латиноамериканской "Группы Лимы" (за исключением Мексики).

МИД России призвал не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы>>

Аналогичную позицию заняли и США, в Вашингтоне усиливают санкции и оказывают давление на Каракас.