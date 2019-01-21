МИД России анонсировал ответ на санкции Евросоюза из-за дела Скрипалей

Совет Евросоюза в понедельник ввел первые санкции в рамках нового режима по химоружию, ограничительные меры введены в отношении одной организации и девяти физлиц, в том числе двух "сотрудников", главы и замглавы ГРУ из-за событий в Солсбери.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право ответить на расширение санкционных списков ЕС в отношении российских граждан под предлогом их причастности к инциденту в Солсбери, передает РИА Новости.

"Тем самым на наших соотечественниках был апробирован недавно "изобретенный" Евросоюзом санкционный механизм, будто бы нацеленный на противодействие применению и распространению химического оружия. Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по "делу Скрипалей" не выдерживают критики", - сказано в комментарии МИД России.

© AFP 2018 / VALENTINA PETROVA Совет ЕС ввел санкции против руководства ГРУ из-за химоружия

В ведомстве считают, что "развязанная британскими властями информационная кампания по этому делу преследует, в первую очередь, внутриполитические цели".

"Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о "брекзите", - подчеркнули в МИД.

В российском дипведомстве в очередной раз высказали "принципиальную позицию о неправомерности введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН".

"Рассматриваем учреждение и начало практического функционирования вышеупомянутого механизма как свидетельство неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия... Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции", - резюмировали в МИД России.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что положило начало крупного международного скандала. В Лондоне заявили, что " с высокой вероятностью" к случившемуся имеет тотношение Россия, Москва это категорически отрицает.

© AP Photo. Dylan Martinez/Pool Посольство России назвало вбросом статью The Telegraph о жизни Скрипалей

Россия многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон отказал в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй во лжи: она уверяла, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун эту информацию не подтвердили.

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Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.