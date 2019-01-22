Центробанк: внешний долг России достиг минимума за десять лет

Максимальное значение объема внешних обязательств было зафиксировано в середине 2014 года и составлял 733 миллиарда долларов.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Внешний долг России по состоянию на первое января 2019 года достиг отметки в 453,7 миллиарда долларов, уменьшившись за прошедший год более чем на 12 процентов — 64,4 миллиарда долларов, сообщает официальный сайт Центробанка России.

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Подчеркивается, что внешние обязательства сократились во всех имеющихся институциональных секторах. Кроме того, основного снижения госдолга удалось достичь благодаря сокращению обязательств прочих секторов, которое составило свыше 32 миллиардов долларов.

Порядка 56 миллиардов долларов из общего объема долга приходятся на долю правительства и Центробанка, 398 миллиардов составляют долги компаний, домохозяйств и банков. При этом около половины обязательств приходятся на частный сектор. Более четверти внешнего долга составляют обязательства в рублях.

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Как следует из данных Центробанка, это минимальный показатель внешнего долга с апреля 2009 года.