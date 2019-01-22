Уголовное дело заведено на сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому

Ранее Кирилл Вышинский заявил о намерении принять участие в заседании Верховного суда Украины 23 января, где будет рассмотрена жалоба на содержание его под стражей.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что к противоправному уголовному преследованию руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского имеет отношение начальник следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины Андрей Просняк, против которого СК России возбудил дело, передает РИА Новости.

"Следователи СК России установили, что к совершению этих преступлений причастен начальник следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины Андрей Просняк. Он уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену", - сказала она.

По данному факту Следственный комитет России в отношении Просняка возбудил уголовное дело по обвинению в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности, отметила Петренко.

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Кроме того, Петренко подчеркнула, что вменяемые Службой безопасности Украины Кириллу Вышинскому публикации не наносят никакого урона безопасности Украины.

"Украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в Международное информационное агентство "Россия сегодня". По мнению СК России, данные материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины", - сказала Петренко.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.