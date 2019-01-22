Порошенко исключил возможность наделения Донбасса особым статусом

Ранее Порошенко заявил, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев, — это гарантия, что в стране не будет федерализации.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что федерализация недопустима, так как Украина - это унитарное государство с единственным госязыком, передает РИА Новости.

"Украина является унитарным государством с единственным государственным языком, так записано в украинской конституции. И никаких федераций, никаких специальных статусов для Донбасса. Единая независимая соборная Украина", - сказал Порошенко, выступая по случаю Дня соборности Украины.

Порошенко заверил, что руководство Украины каждый день прилагает усилия для того, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Под прикрытием перемирия: Киев ведет диверсионную войну в Донбассе

Рада в 2015 году приняла в первом чтении конституционные реформы в части децентрализации власти, которые подразумевают передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Глава МИД ДНР призвала принять дополнительные меры контроля за перемирием>>

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.