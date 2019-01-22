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Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Путин и Абэ сделали заявления для СМИ на переговорах в Москве

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министр Японии Синдзо Абэ проходят во вторник 22 января в Москве.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что регулярные встречи на высшем уровне способствуют более глубокому обсуждению российско-японских отношений и ситуации в регионе, сообщает РИА Новости.

"Очень приятно, что наши встречи стали регулярными, что позволяет нам обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, ситуацию в регионе", - сказал Путин.

Обращаясь к премьеру Японии на "ты", Путин выразил благодарность за его визит.

Курильские острова
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Президент подчеркнул, что данным переговорам предшествовала кропотливая работа экспертов двух стран по проблемам экономики и мирного договора. "Я очень рад тебя видеть", - сказал Путин.

В свою очередь премьер-министр Японии отметил хорошие темпы развития двустороннего сотрудничества и заявил о намерении "как следует" обсудить вопросы мирного договора.

"Мне радостно отметить, что наше двустороннее сотрудничество приносит обстоятельные результаты. Мы со своей стороны готовы прилагать все усилия для того, чтобы этот год стал стремительным годом между Японией и Россией", - подчеркнул Абэ.

"Сегодня я бы хотел дискутировать вопрос заключения мирного договора, как следует, с учетом результатов встречи министров иностранных дел и встречи переговорщиков на той неделе. Кроме того, я рассчитываю на откровенный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и международных проблем, в целом развития двусторонних отношений в широких областях", - сказал Абэ.

© Sputnik / Сергей Красноухов
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Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

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Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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Теги:
Синдзо Абэ, Владимир Путин


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