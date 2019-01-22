Мирный договор, торговля и Курилы: о чем говорили Путин и Абэ в Москве

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Владимир Путин провел переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ в Москве. Главные заявления лидеров на совместной пресс-конференции – в материале РИА Новости.

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Экономическое сотрудничество

Российский лидер отметил, что встреча прошла в деловой и конструктивной обстановке, которая позволила в позитивном ключе обсудить двустороннюю повестку дня.

Путин считает, что в области экономического сотрудничества Москвы и Токио есть реальные достижения, но качественного рывка пока не случилось. Россия и Япония могли бы в полтора раза увеличить товарооборот – до 30 миллиардов долларов, считает президент.

"Обсудили идею о проработке более амбициозных планов по расширению экономических связей в ключевых сферах, от торговли до инвестиционного и технологического взаимодействия. В частности, уже в ближайшие годы можно было бы поставить цель увеличить товарооборот России и Японии в полтора раза - до 30 миллиардов долларов, это как минимум", - сказал Путин.

Лидер России отметил, что за 2018 год был поступательный рост взаимной торговли, "ее объем увеличился на 18%, достигнув почти 20 миллиардов долларов".

Мирный договор

Кроме того, стороны уделили "немало времени" перспективам заключения мирного договора. Путин рассказал, что Москва и Токио подтвердили заинтересованность в заключении соглашения, впереди ожидается кропотливая работа, а условия мирного договора между Россией и Японией должны быть приемлемы для народов обеих стран и поддержаны общественностью.

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"Впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения. Задача - обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне. И, разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран. Подчеркну: впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения", - заявил Путин.

Абэ после переговоров с Путиным сообщил, что они дали указание осуществить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Кроме того, главам МИД двух стран поручено провести новые переговоры по мирному договору в феврале. По словам японского премьера, они могут пройти в Мюнхене.

"Координаторами мы назначили глав внешнеполитических ведомств: они уже провели 14 января в Москве первый раунд переговоров и доложили нам сегодня о результатах этой встречи", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ.

Взаимодействие военных ведомств

Абэ также сообщил о договоренности с Путиным развивать связи между военными ведомствами двух стран. В заключении он отметил, что ждет визита российского лидера в Японию в июне.

"В этом году нас ждет ряд важных мероприятий: передача престола от императора наследному принцу, встреча руководителей стран "Большой двадцатки". В июне мы приглашаем Владимира (Путина) в Японию на саммит "Группы 20". Я жду с нетерпением проведения новой нашей встречи, встречи руководителей Японии и России, а также церемонии закрытия перекрестного года, которую мы вместе проведем", - заявил Абэ на пресс-конференции.

Переговоры Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ продолжались более трех часов.

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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

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Четырнадцатого января в Москве состоялся первый раунд переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно по мирному договору между Россией и Японией. После встречи Лавров подчеркнул, что стороны подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, "что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды".