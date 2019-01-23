22:04 23 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.33
  • EUR75.39
Поиск

Симоньян рассказала о передаче во Франции, в которой детей настраивают против России

© Sputnik / Владимир Трефилов
В мире
Получить короткую ссылку
129 0 0

В эфире государственного французского телевидения детям рассказывают о том, что Россия - фабрика фейковых новостей.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. На государственном телевидении Франции в образовательной программе детей учат тому, что "Владимир Путин — царь дезинформации", а "Россия — гигантская фабрика по производству фейковых новостей", сообщила в интервью РИА Новости главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.

Лого Facebook
© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
Цензура от Facebook: удалены страницы Sputnik

"Веселенькая студия, смахивающий на (президента Франции Эммануэля) Макрона ведущий и интересные задания для малолетних участников. В ходе передачи ведущий подсказывает ребятам правильные ответы на вопросы о том, как там со свободой прессы в России",— написала Симоньян в Telegram.

Она также отметила, что участники программы заявляют о том, что российский президент якобы заставляет хорошо отзываться о правительстве,  а телеканал "RT говорит то, что Путин хочет услышать".

Дети, пришедшие на передачу, читают отрывки из статей RT и статей Le Monde об оппозиционере Алексее Навальном и протестах и сравнивают написанное. В итоге они приходят к выводу, что статьи написаны по разному, поскольку якобы одна из них издана в подконтрольном Путину агентстве, а другая во Франции, рассказала Симоньян.

WhatsApp изменится: к чему приводит распространение фейковых сообщений>>

По ее словам, в эфире телеканала  детям дают задание создать профиль Путина в Twitter, и они пишут первый твит "I love fake news" (Я люблю фейковые новости— ред.).

По теме

Симоньян о фейках Би-би-си: все по методичке
Симоньян призвала Facebook объяснить причины закрытия аккаунтов Sputnik
Теги:
телевидение, Россия, Франция, Маргарита Симоньян


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя мужской моды в Париже: Balmain
В тренде: фото с Недели мужской моды в Париже
От зарисовок до Aurus: Минпромторг показал, как создавался лимузин Путина
Мандарины
"Почем мандаринчики?": из чего складывается цена абхазского "золота"

Соцсети

Sputnikabkhazia