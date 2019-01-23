Симоньян рассказала о передаче во Франции, в которой детей настраивают против России

В эфире государственного французского телевидения детям рассказывают о том, что Россия - фабрика фейковых новостей.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. На государственном телевидении Франции в образовательной программе детей учат тому, что "Владимир Путин — царь дезинформации", а "Россия — гигантская фабрика по производству фейковых новостей", сообщила в интервью РИА Новости главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.

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"Веселенькая студия, смахивающий на (президента Франции Эммануэля) Макрона ведущий и интересные задания для малолетних участников. В ходе передачи ведущий подсказывает ребятам правильные ответы на вопросы о том, как там со свободой прессы в России",— написала Симоньян в Telegram.

Она также отметила, что участники программы заявляют о том, что российский президент якобы заставляет хорошо отзываться о правительстве, а телеканал "RT говорит то, что Путин хочет услышать".

Дети, пришедшие на передачу, читают отрывки из статей RT и статей Le Monde об оппозиционере Алексее Навальном и протестах и сравнивают написанное. В итоге они приходят к выводу, что статьи написаны по разному, поскольку якобы одна из них издана в подконтрольном Путину агентстве, а другая во Франции, рассказала Симоньян.

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По ее словам, в эфире телеканала детям дают задание создать профиль Путина в Twitter, и они пишут первый твит "I love fake news" (Я люблю фейковые новости— ред.).