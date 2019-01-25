Завершена активная фаза поисков моряков с горящих судов в Черном море

Ранее сообщалось, что терпящие бедствие в Черном море танкеры не представляют угрозы для судоходства в Керченском проливе.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Активная фаза поисков пропавших без вести моряков из горящих танкеров в Черном море прекращена, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Поисковая операция продолжается, но проходящими судами и вахтенной сменой спасательных судов, находящихся в этом квадрате. Активная фаза уже не идет. Суда привлеченные отпущены", - рассказал собеседник агентства.

© Фото : МЧС РФ Тела погибших при пожаре на танкерах в Черном море опознаны

Кроме того, в Росморречфлоте отметили, что пожар на двух иностранных танкерах в Черном море продолжается уже четвертый день. Крен судов остается прежним, данных о его резком изменении не поступало.

"Пожар немножко уменьшился на обоих танкерах, но тем не менее продолжается", - рассказали в ведомстве.

Спасатели рассматривают возможность высадки на горящий танкер "Канди", отметили в пресс-службе Росморречфлота.

"Прибывшая аварийная партия, как только окончательно рассветет, будет осматривать танкер "Канди" на предмет возможности высадки на носовую часть, чтобы отдать его собственный якорь", - сообщили в пресс-службе.

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Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник 21 января. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 погибли, 10 числятся пропавшими без вести.