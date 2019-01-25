Вышинский будет участвовать в заседании суда о законности его ареста

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский подал апелляцию в Верховный суд Украины на решение Херсонского суда о продлении ареста его подзащитного.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Адвокат Андрей Доманский рассказал, что Верховный суд Украины удовлетворил ходатайство руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о личном участии в назначенном на 20 марта заседании о законности его содержания под стражей, передает РИА Новости.

Кирилла Вышинского привезут из Херсона в Киев в день проведения заседания, сказал Доманский.

"Удовлетворили ходатайство доставить Кирилла в Верховный суд для его участия в судебном заседании. Дело назначили на 20 марта", - отметил адвокат.

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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.