Вышинский будет участвовать в заседании суда о законности его ареста

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Адвокат Андрей Доманский рассказал, что Верховный суд Украины удовлетворил ходатайство руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о личном участии в назначенном на 20 марта заседании о законности его содержания под стражей, передает РИА Новости.
Кирилла Вышинского привезут из Херсона в Киев в день проведения заседания, сказал Доманский.
"Удовлетворили ходатайство доставить Кирилла в Верховный суд для его участия в судебном заседании. Дело назначили на 20 марта", - отметил адвокат.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.