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Жители Кубы, архивное фото

Авиапарк и железные дороги: Россия окажет помощь Кубе

© AP Photo. Ramon Espinosa
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Ранее в Казани состоялось заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи в Москве со своим кубинским коллегой Рикардо Кабрисасом заявил, Россия поможет Кубе в восстановлении авиационного парка страны и построит сервисный центр, передает РИА Новости.

"Мы нашли реальный выход по восстановлению летного парка кубинской авиакомпании. Проведен аудит состояния летной годности, самолетов Ил-96, Ту-204 и Ан-158, определены необходимые объемы, запчасти, сроки проведения ремонта. Подготовлены соглашения, договоры, контракты. Все перешло в практическую плоскость. И я думаю, что в течение 2019 года летный парк будет восстановлен", - заявил вице-премьер по итогам двусторонней межправительственной комиссии.

Более того, чиновник заявил о скором открытии на Кубе сервисного центра для ремонта бортов кубинской авиации.

Куба. Архивное фото.
© AFP 2018 / ADALBERTO ROQUE
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"Мы договорились, чтобы не допускать такую ситуацию впредь, вести работу по созданию полноценного сервисного центра на Кубе, который будет заниматься эксплуатацией летного парка", - подчеркнул Борисов.

Кроме того, Россия взяла на себя обязательства по оказанию помощи Кубе в модернизации железнодорожной сети. Проект модернизации оценивается в два миллиарда евро, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

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"Мы очень хорошо продвинулись по реализации выгодного обеим сторонам проекта по модернизации железнодорожной сети Кубы. Стоимость этого проекта почти два миллиарда евро. Семь лет. Он будет иметь ключевое значение для экономики Кубы", - сказал Борисов.

Теги:
Куба


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