Эрдоган об операциях против курдов в Сирии: имеем законное право

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что заключенное в 1998 году соглашение между Турцией и Сирией о борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) дает Анкаре законное право на проведение трансграничных военных операций на сирийской территории при наличии исходящих оттуда угроз, передает РИА Новости.
"Подписанное в Адане соглашение дает нам право в случае неблагоприятного развития событий проводить операции на сирийской территории. Поэтому нам не нужно приглашений", — сказал Эрдоган, выступая в городе Эрзурум.
"Мы ожидаем, что обещание по защите безопасности нашей страны, а не террористов, будет выполнено в течение нескольких месяцев. Иначе мы сами создадим зону безопасности или буферную зону", - добавил он.
В сентябре 1998 году в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение, согласно которому Сирия прекратила оказывать поддержку РПК и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории
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Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын поддержал эту идею, добавив, что Турция будет контролировать эту зону при помощи военных и разведки, которые "будут взаимодействовать с местным населением".