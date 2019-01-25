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Эрдоган об операциях против курдов в Сирии: имеем законное право

© Sputnik / Максим Блинов
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Накануне лидеры России и Турции обсудили в ходе переговоров в Москве вопросы двустороннего сотрудничества и шаги по урегулированию конфликта в Сирии.

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что заключенное в 1998 году соглашение между Турцией и Сирией о борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) дает Анкаре законное право на проведение трансграничных военных операций на сирийской территории при наличии исходящих оттуда угроз, передает РИА Новости.

"Подписанное в Адане соглашение дает нам право в случае неблагоприятного развития событий проводить операции на сирийской территории. Поэтому нам не нужно приглашений", — сказал Эрдоган, выступая в городе Эрзурум.

Флаги России и Турции
© Sputnik
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Накануне Эрдоган подчеркнул, что после его визита в Россию и общения с президентом России Владимиром Путиным это соглашение вновь вышло на повестку дня, и Анкара должна тверже настаивать на нем. Он добавил, что Турция намерена в ближайшие месяцы сформировать зону безопасности в приграничных районах Сирии.

"Мы ожидаем, что обещание по защите безопасности нашей страны, а не террористов, будет выполнено в течение нескольких месяцев. Иначе мы сами создадим зону безопасности или буферную зону", - добавил он.

В сентябре 1998 году в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение, согласно которому Сирия прекратила оказывать поддержку РПК и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории

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© AFP 2019 / Jack Guez
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Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.

Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын поддержал эту идею, добавив, что Турция будет контролировать эту зону при помощи военных и разведки, которые "будут взаимодействовать с местным населением".

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
Сирия до и после начала боевых действий

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Теги:
Сирия, Реджеп Эрдоган


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