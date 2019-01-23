Захарова: США до сих пор не предприняли конкретных шагов по выводу войск из Сирии

Заявление американского президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии пока остается нереализованным, конкретных шагов в этом направлении Вашингтон так и не предпринял, заявили в МИДе России.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Вашингтон так и не начал реализовывать решение о выходе американских войск из Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду 23 января.

© REUTERS / DELIL SOULEIMAN Помпео: вывод войск из Сирии не помешает США проводить военные действия

По ее словам, которые приводит агентство РИА Новости, несмотря на недвусмысленное заявление президента США Дональда Трампа, конкретные меры в этом направлении не предпринимаются.

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над "Исламским государством"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения коалиции. В пятницу, 11 января, неназванный военный чиновник США заявил телеканалу Fox News, что Америка выводит военную технику из Сирии, но войска пока остаются.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "ИГ"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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