Москалькова обратилась в ООН, СЕ и ОБСЕ за помощью в освобождении Вышинского

Москалькова высказала серьезную озабоченность тем, что заседание Верховного Суда Украины по делу Вышинского, по информации его адвоката, перенесено на 20 марта.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ с просьбо об оказании активного содействия в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщается на сайте омбудсмена.

Москалькова подчеркнула, что многократно обращалась в ответственные международные структуры с призывом жестко отреагировать "на уголовное преследование неугодного Киеву журналиста", нарушающее Всеобщую декларацию прав человека.

"Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Арлему Дезиру с просьбой об активном содействии в освобождении узника совести Кирилла Вышинского", - говорится в заявлении.

Москалькова считает, что "журналистам необходимо гарантировать возможность осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права".

© Sputnik / Стрингер Вышинский будет участвовать в заседании суда о законности его ареста

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.