Помпео будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео в субботу примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле и обратится к мировому сообществу с призывом признать спикера оппозиционного парламента этой страны Хуана Гуаидо временным президентом, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение госдепартамент США.

"В ходе заседания Совета безопасности госсекретарь Помпео подчеркнет поддержку администрацией (США) народа Венесуэлы и настоятельно призовет членов СБ и международное сообщество поддержать мир и безопасность на международной арене, признав Хуана Гуаидо в качестве временного конституционного президента Венесуэлы, а также призовет поддержать усилия переходного правительства по восстановлению демократии и законопорядка", - сказано в сообщении пресс-службы госдепартамента.

© REUTERS / Adriana Loureiro Мадуро намерен остаться на посту президента, оппозиция предлагает ему амнистию

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента - "марионеткой США".

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Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Испания, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Николаса Мадуро как законного президента Венесуэлы.