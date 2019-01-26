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Новейший корабль противоминной обороны Иван Антонов

Новейший тральщик "Иван Антонов" усилил состав Черноморского флота России

© Фото : Пресс-служба ВМФ
В мире
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Тральщик благополучно выполнил все программы заводских и государственных испытаний, во время которых тестировались все системы и вооружение корабля.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Новейший морской тральщик "Иван Антонов" стал частью Черноморского флота России, в субботу на корабле в Балтийске подняли Андреевский флаг, сообщает РИА Новости.

"Сегодня в Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъёма военно-морского флага Российской Федерации на новейшем корабле противоминной обороны "Иван Антонов" проекта 12700, построенного для военно-морского флота на судостроительном заводе "Средне-Невский судостроительный завод", - рассказали в пресс-службе Балтийского флота.

© Sputnik / Василий Батанов
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В церемонии приняли участие представители командующего состава Балтийского и Черноморского флотов, судостроительного предприятия, военнослужащие Балтийской военно-морской базы. Андреевский флаг на катере подняли под звуки гимна России.

После выполнения программы заводских ходовых и государственных испытаний, в ходе которых проверялись все системы и вооружение корабля, государственная приемная комиссия подписала акты о его приемке.

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"Приказом главнокомандующего ВМФ "Иван Антонов" включен в боевой состав Черноморского флота", - сообщил капитан 1 ранга Роман Мартов.

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Теги:
Черноморский флот


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