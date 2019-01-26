Новейший тральщик "Иван Антонов" усилил состав Черноморского флота России

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Новейший морской тральщик "Иван Антонов" стал частью Черноморского флота России, в субботу на корабле в Балтийске подняли Андреевский флаг, сообщает РИА Новости.
"Сегодня в Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъёма военно-морского флага Российской Федерации на новейшем корабле противоминной обороны "Иван Антонов" проекта 12700, построенного для военно-морского флота на судостроительном заводе "Средне-Невский судостроительный завод", - рассказали в пресс-службе Балтийского флота.
После выполнения программы заводских ходовых и государственных испытаний, в ходе которых проверялись все системы и вооружение корабля, государственная приемная комиссия подписала акты о его приемке.
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"Приказом главнокомандующего ВМФ "Иван Антонов" включен в боевой состав Черноморского флота", - сообщил капитан 1 ранга Роман Мартов.