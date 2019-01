Мадуро заявил Трампу по-английски: "Руки прочь от Венесуэлы!"

CУХУМ, 29 янв – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился на английском к Дональду Трампу с требованием оставить Венесуэлу в покое, сообщает РИА Новости.

"Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Нет! Not that way!.. Не вмешивайся в дела Венесуэлы, hands off Venezuela! Immediately! Трамп, вы ответственны за любое насилие, которое может произойти в Венесуэле, это ваша ответственность… Кровь, которая может пролиться в Венесуэле, – на ваших руках, президент Дональд Трамп", - сказал Мадуро, во время выступления перед вернувшимися из США дипломатами.

Семь американских дипломатов остаются в Каракасе для работы над открытием "офисов интересов" в обоих государствах, отметил Мадуро.

© REUTERS / MARTIN ACOSTA Власти Венесуэлы готовы к переговорам с оппозиционерами

"Я одобрил визы, весь дипломатический иммунитет и дипломатические привилегии группе из семи дипломатов США, которые сейчас здесь. Я хочу, чтобы здесь, в Венесуэле, был офис, с которым можно было бы разговаривать", - сказал президент Венесуэлы.

Кроме того, Николас Мадуро обратился к оппозиции с призывом "набраться мужества и благоразумия и начать диалог".

"Говорю еще раз: я готов для Венесуэлы начать раунд переговоров со всей венесуэльской оппозицией, где они хотят и когда они хотят и как хотят. Я продолжаю призывать наш народ к гражданско-военному объединению, к миру, к уважению конституции. Я продолжаю призывать оппозицию Венесуэлы к благоразумию, к рассудительности, я призываю лидеров оппозиции к мужеству… Время заявить о национальном диалоге", - сказал президент.

В свою очередь США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы. Санкционные меры распространятся на государственную нефтегазовую корпорацию PDVSA, заблокированные активы которой достигают семи миллиардов долларов. Глава Минфина США Стивен Мнучин подчеркнул, что любые операции по покупке венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей.

© Sputnik / Марко Бельо У Москвы не было и не планируется контактов с Гуаидо, заявили в Кремле

Санкции отразятся и на работе правительства страны, любых политических подразделений и агентств, включая Центральный банк Венесуэлы, а также любых лиц, которые действуют в интересах "режима Николаса Мадуро".

Мнучин также отметил, что замораживая активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка и потребителей.

Более того, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступил с обращением, в котором призвал военных и силы безопасности Венесуэлы признать "переход власти" в стране.

"Мы также призываем сегодня всех военных и силы безопасности Венесуэлы признать мирный, демократический и конституционный переход власти. Я призываю все ответственные страны незамедлительно признать временного президента Гуаидо", - заявил Болтон.

Тем временем, самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо рассказал о распоряжении, требующем незамедлительной передачи контроля за счетами страны "легитимным властям".

"Я приказал перевести счета республики под контроль венесуэльского государства и его легитимных властей, чтобы избежать продолжения грабежа и направить средства на решение проблем венесуэльцев. С этого момента мы начинаем постепенно принимать контроль над активами нашей республики за рубежом", - говорится в заявлении в Twitter.

Гуаидо также сообщил, что общался с главой США Дональдом Трампом.

"Да, я разговаривал с президентом Трампом, как и с другими президентами региона. В центре нашего разговора были люди, гуманитарная ситуация", - отметил Гуаидо в интервью CNN.

© Sputnik / Марко Бельо У страха глаза велики: Песков заявил, что российских военных в Венесуэлу не отправляли

Попытка госпереворота

В начале января парламент Венесуэлы избрал Хуана Гуаидо новой главой. На прошлой неделе политик объявил себя президентом. Спустя считанные минуты его признал президент США Дональд Трамп и призвал действующего главу страны Николаса Мадуро передать власть.

Россия продолжает оказывать поддержку Мадуро.

Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что Вашингтон рассматривает все возможные меры по ситуации в Венесуэле.