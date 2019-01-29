Новое смертоносное оружие: американские СМИ оценили российские беспилотники

Москва сейчас разрабатывает ряд проектов, связанных с беспилотниками, новое оружие представляет собой результат того, чем разработчики занимались до сегодняшнего дня.

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. В России на стадии завершения находится разработка нового малозаметного реактивного беспилотника "Охотник-Б", сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание National Interest.

Первые фотографии новейшего оружия были опубликованы в 2017 году. Дрон, сконструированный по схеме "летающего крыла" с редуцированным фюзеляжем, пользователи тут же окрестили "Охотником".

Новейший российский ударный беспилотник "Охотник". pic.twitter.com/HMSL7fT59v — Военный обозреватель (@Milcolumnist) 23 января 2019 г.

Издание подчеркивает, что в 2007 году ОКБ "МиГ" продемонстрировало прототип реактивного дрона "Скат", однако позже работы над проектом были свернуты. Для разработки нового оружия потребовались новые средства и сирийский опыт. Специалисты уверены, что успех российских ВКС в Сирии был в основном на счету пилотируемых самолетов, дроны в свою очередь не показали высокой точности.

Сообщается, что на 2019 год намечены испытания нового беспилотника. По мнению экспертов, "Охотник-Б" станет самым тяжелым и быстрым дроном на российском вооружении: он будет способен развить скорость почти до тысячи километров в час и весить порядка 20 тонн, в виду чего разработчикам придется справиться с рядом проблем, связанных с аэродинамикой и электроникой.

Более того, считают специалисты, беспилотнику требуются малые высокоточные управляемые средства поражения, на создание которых также может потребоваться время.

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Тем не менее вероятность того, что "Охотник" все же поступит на вооружение, велика.