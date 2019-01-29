Под защитой: в Германии заявили о поддержке "Северного потока-2"

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Германия направила в Еврокомиссию юридическое заключение на проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, в котором подчеркнула, что стремление регулировать проект "Северный поток-2" противоречит европейскому и международному законодательству, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

"Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений. Еврокомиссия не представила никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям энергетического союза", – говорится в документе.

Подготовленные Еврокомиссией поправки в Газовую директиву предполагают возможность правоприменения норм европейского энергетического законодательства на газопроводы из третьих стран в Европу. В соответствии с документом, чиновники смогут требовать разделения функций поставщика и транзитера или допуска к трубе третьих стран. Первым делом поправки отразились бы на проекте газопровода "Северный поток-2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год, прокладка которого осуществляется по дну Балтийского моря из России в Германию.

© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт Лавров о позиции Германии по "Северному потоку - 2": Россия ценит поддержку

Ответственные лица в Германии считают, что какой-то необходимости в поправках вообще нет. Действие европейского законодательства в полной объеме распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории Евросоюза подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла намерение распространить на трубопроводы, импортирующие в Европу газ, пункт о разделении поставщика и транзитера или "допуске третьих сторон". Уровень юридической проработки предлагаемых изменений вызывает у Германии обоснованные сомнения. Они "неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права", сказано в заключении.

"Слишком расплывчатыми" назвали немецкие юристы предложенные Еврокомиссией поправки, которые, если они все же будут одобрены до окончания строительства "Северного потока-2", не смогут повлиять на новую трубу "Газпрома". Решение по строительству "Северного потока-2" было принято намного раньше, и финансирование проекта также уже началось, сказано в заключении Германии.

Эксперт о санкциях за поддержку "Северного потока-2": давят не только на Германию>>

Серьезное беспокойство у Германии вызывает тот факт, что предлагаемые поправки создают предпосылки для получения Еврокомиссией эксклюзивных полномочий в регулировании внутреннего рынка газа, хотя до сих пор область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран Евросоюза. Германия вновь просит юридическую службу ЕС предоставить письменное заключение на проект, так как он вызывает массу вопросов и создает "конфликт правоприменения". Ранее представители Еврокомиссии говорили, что не видят смысла в дополнительной экспертизе со стороны юристов Евросоюза.