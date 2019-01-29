Хуан Гуаидо: армия Венесуэлы встанет на мою сторону

Ранее Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, гарантировал амнистию военным армии Венесуэлы, поддерживающим Мадуро, и призвал их перейти на свою сторону.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что ему удалось заручиться поддержкой военных Венесуэлы, которые в скором времени встанут на его сторону, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

"От 75 до 80% солдат живут как остальная часть населения - в голоде и отчаянии, их заработной платы не хватает для пропитания их семей. Недовольство везде одинаково. У нас есть среди военных поддержка, и я уверен, что они скоро встанут на нашу сторону", - заявил Гуаидо в интервью телеканалу.

Самопровозглашенный президент также отметил, что власть президента Николаса Мадуро по сути своей "противозаконна" и его "срок пребывания в должности уже прошел".

© REUTERS / HANDOUT Лавров: Москва поддержит законные власти Венесуэлы

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США призывают военных и силы безопасности Венесуэлы признать осуществившийся "переход власти" в стране.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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Позднее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.