Гуаидо рассказал о сроках проведения досрочных выборов в Венесуэле

Гуаидо в очередной раз повторил, что оппозиция не намерена вести переговоры с Мадуро, так как власти "пытаются выиграть время, как они делали уже много раз".

CУХУМ, 26 янв – Sputnik. Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы, передает РИА Новости со ссылкой на испанский телеканал Antena3.

"Выборы должны быть в самые короткие сроки… Но прежде надо оздоровить как можно скорее избирательную систему, чтобы был один избиратель и один голос, мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно скорее", - заявил Гуаидо.

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Он уклончиво ответил На вопрос, готов ли он попросить о военной помощи другие государства, если обстановка будет меняться не в пользу оппозиции, Гуаидо ответил уклончиво.

"Венесуэла - суверенная страна, и конфликт должны решать венесуэльцы. Но происходит гуманитарный кризис, и умирают каждый день дети, должно быть быстрое решение этого кризиса и этого конфликта. Единственный возможный пункт для реального разрешения политического конфликта – свободные выборы", - сказал он.

О возможной амнистии для Николаса Мадуро, он сказал, что это возможно, только если "власти Венесуэлы будут сотрудничать для восстановления конституционного порядка".

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

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США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.