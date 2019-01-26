Гуаидо рассказал о сроках проведения досрочных выборов в Венесуэле

CУХУМ, 26 янв – Sputnik. Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы, передает РИА Новости со ссылкой на испанский телеканал Antena3.
"Выборы должны быть в самые короткие сроки… Но прежде надо оздоровить как можно скорее избирательную систему, чтобы был один избиратель и один голос, мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно скорее", - заявил Гуаидо.
"Венесуэла - суверенная страна, и конфликт должны решать венесуэльцы. Но происходит гуманитарный кризис, и умирают каждый день дети, должно быть быстрое решение этого кризиса и этого конфликта. Единственный возможный пункт для реального разрешения политического конфликта – свободные выборы", - сказал он.
О возможной амнистии для Николаса Мадуро, он сказал, что это возможно, только если "власти Венесуэлы будут сотрудничать для восстановления конституционного порядка".
В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.
Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.
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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.