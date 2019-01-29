Строительство первой нитки "Северного потока — 2" планируют завершить к ноябрю

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщил, что строительство первой нитки "Северного потока — 2" будет завершено в ноябре, второй - в декабре, передает РИА Новости.

"Строительство первой нитки будет завершено в ноябре, второй - в декабре", - сказал Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции.

Кроме того, Пол Коркоран проинформировал о том, что Nord Stream 2 AG построил уже более 500 километров "Северного потока-2".

"Мы построили более 500 километров, около 30% протяженности " Северного потока-2", - сказал Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции.

© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт Лавров о позиции Германии по "Северному потоку - 2": Россия ценит поддержку

Nord Stream 2 AG - международная компания зарегистрированная в Швейцарии, оператор строительства магистрального газопровода "Северный поток-2" из России в Германию через Балтийское море. Компания была основана в 2015 году в кантоне Цуг (Швейцария). Конечным владельцем компании является ПАО "Газпром".

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

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Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток — 2" исключительно как экономический проект.