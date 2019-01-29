"Отец интернета" рассказал об опасностях, подстерегающих в Сети

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. О возможных последствиях глобального сбоя Сети в интервью Business Insider рассказал видный американский ученый, один из разработчиков протоколов TCP/IP, которого часто называют "отцом интернета" Винтон Серф.

По его мнению, такие гаджеты совсем не безопасны, у них есть целый ряд уязвимостей, из-за которых их не трудно взломать. Это касается самых разнообразных вещей: от тостера и сигнализации до камер видеонаблюдения и автомобилей-беспилотников. Например, последние из-за сбоя в программе или хакерской атаки могут потерять управление и стать причиной аварии.

Однако, количество подобных устройств продолжает быстро расти. Как следует из прогнозов экспертов, через пару лет к Сети будут подключены 25 миллиардов гаджетов.

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Основная проблема заключается, в том, что, во-первых, интернет не предназначен для работы в нем миллиардов устройств, во-вторых — в нем нет встроенных протоколов безопасности. Очень маленькие девайсы могут стать очень большим вызовом для интернета, отметил Серф.