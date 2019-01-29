Эксперты выбрали самые дешевые пляжные туры на февраль

Эксперты провели анализ минимальных цен на десятидневные пакетные туры с захватом Дня святого Валентина с вылетом 8-10 февраля.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Путевки к теплому морю на десять ночей на двоих с захватом Дня всех влюбленных, 14 февраля, в эти можно приобрести за 50 тысяч рублей, сообщает АТОР.

Речь идет о турах на двоих взрослых, в стоимость которых входит авиаперелет туда и обратно, трансфер, медстраховка и питание в зависимости от содержания тура.

Исследовались цены на туры с вылетом из Москвы по 13 наиболее популярным зимним пляжным направлениям: ОАЭ, Израиль, Иордания, Таиланд, Вьетнам, Китай (Хайнань), Индонезия (Бали), Индия (Гоа), Шри-Ланка, Мальдивы, Доминикана, Куба, Мексика.

Минимальная цена на тур на курорты Доминиканы составляет 141 043 рубля на двоих. В цену включено проживание в отеле категории четыре звезды с питанием "все включено" на 11 ночей.

Мальдивы – дешевле. Самый бюджетный тур на эти острова обоидется в 134 358 рублей на двоих. Правда, питание – "только завтраки", а проживание – в "трешке".

В феврале минимальные цены на туры на Хайнань слегка подросли. Если на вылеты 18-20 января самая низкая цена на десятидневные турпакеты была зафиксирована на уровне 92 980 рублей на двоих, то на День всех влюбленных стоимость тура на двоих начинается от 124 486 рублей.

Поездка в Мексику может оказаться дешевле, чем на Хайнань. Самое бюджетное путешествие в Канкун в трехзвездочный отель, без питания, на 10 ночей обойдется в 107 934 рубля на двоих.

Самый дешевый десятидневный тур на Бали стоит 94 834 рубля. Провести десять дней во Вьетнаме можно, заплатив как минимум 88 616 рублей за двоих.

Тур в Израиль на 11 дней на Красное море в Эйлат туроператоры предлагают по цене от 83 528 рублей на двоих.

Бюджетный десятидневный тур на Кубу можно успеть купить за 83 221 рубля на двоих.

Минимальные цены на турпакеты в Таиланд с вылетом 8-10 февраля начинаются от 76 483 рубля на двоих, на Шри-Ланку – от 75 521 рубля.

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В тройку самых дешевых пляжных направлений февраля вошли Гоа (от 69 тысяч рублей за десятидневный тур на двоих), ОАЭ (от 57 815 рублей) и Иордания. Самое дешевая турпутевка туда стоит всего 49275 рублей на двоих, то есть менее 25 тысяч рублей на человека.