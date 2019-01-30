Названа цена на Lada Vesta Sport

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Продажи автомобиля Lada Vesta Sport с форсированным двигателем объемом 1,8 литра начнутся 31 января, стартовая цена составит 1,01 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение "АвтоВАЗа".
"Lada Vesta Sport предлагается в максимальной комплектации – Luxe. Стартовая цена автомобиля – 1,01 миллиона рублей. В комплектацию входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Lada Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1,046 миллиона рублей", - сообщили в "АвтоВАЗа".
"АвтоВАЗ" в 2018 году обновил свое самое бюджетное семейство - Granta. За счет объединения с моделью Kalina, Granta теперь можно купить во всех четырех типах кузова - седан, хэтчбек, лифтбэк и универсал.
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Также Granta получила внешность в фирменном "Х-стиле", сообразно своей "старшей подруге" Lada Vesta.