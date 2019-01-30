Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа без переводчика

Ранее газета Financial Times сообщила, что Путин и Трамп обсуждали вопросы внешней политики, а именно инцидент в Керченском проливе и конфликт в Сирии.

CУХУМ, 30 янв - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что между главами России и США в Аргентине могла пройти беседа без переводчика с американской стороны, который мог бы подтвердить ее содержание, сообщает РИА Новости.

В частности Песков заявил, что президента России Владимира Путина на международных мероприятиях всегда сопровождает переводчик.

"Что касается пребывания президента Путина в Аргентине, на полях саммита у него было огромное количество эпизодического общения в кулуарах, что называется, на ногах. Совершенно не наше дело, кто там был, кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно. Вот это наше дело, и здесь у нас полная стабильность и полный порядок", - сказал Песков журналистам.

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Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники распространило информацию о том, что президент США Дональд Трамп на мероприятии в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре в течение 15 минут беседовал с Путиным без переводчика и стенографиста с американской стороны.

По версии Financial Times, разговор состоялся в оперном театре "Колон", когда делегаты саммита направлялись к выходу из здания. По информации издания, Трамп вместе с женой Меланьей, но без помощников, и Путин с переводчиком сели за стол и были среди последних, кто покинул театр.

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Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.