Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа без переводчика

CУХУМ, 30 янв - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что между главами России и США в Аргентине могла пройти беседа без переводчика с американской стороны, который мог бы подтвердить ее содержание, сообщает РИА Новости.
В частности Песков заявил, что президента России Владимира Путина на международных мероприятиях всегда сопровождает переводчик.
"Что касается пребывания президента Путина в Аргентине, на полях саммита у него было огромное количество эпизодического общения в кулуарах, что называется, на ногах. Совершенно не наше дело, кто там был, кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно. Вот это наше дело, и здесь у нас полная стабильность и полный порядок", - сказал Песков журналистам.
По версии Financial Times, разговор состоялся в оперном театре "Колон", когда делегаты саммита направлялись к выходу из здания. По информации издания, Трамп вместе с женой Меланьей, но без помощников, и Путин с переводчиком сели за стол и были среди последних, кто покинул театр.
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Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.