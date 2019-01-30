Громко думать: сигналы мозга переведены в устную речь

Разработка технологии, соединяющей функции синтезатора речи и искусственного интеллекта, представляет собой важный шаг в совершенствовании интерфейсов "мозг — компьютер".

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Американские ученые разработали технологию, которая способна переводить мысли в членораздельную речь, сообщает RT.

"Это та же технология, которую используют Amazon Echo и Apple Siri, чтобы устно ответить на наши вопросы", — рассказал автор проекта Нима Месгарани.

Устройство считывает сигналы мозговой деятельности в тот момент, когда человек хочет что-либо сказать. В будущем этим изобретением будут пользоваться люди, потерявшие способность говорить в результате травмы или болезни.

"Мы попросили пациентов, страдающих эпилепсией, которые уже проходят хирургическое лечение на мозге, послушать предложения, которые произносят разные люди. Одновременно мы анализировали закономерности в мозговой активности пациентов. На полученных нейронных моделях и "обучалось" устроиство", — сообщил Месгарани.

После чего, ученые попросили тех же пациентов прослушать аудио, в которых звучали последовательности цифр от 0 до 9. Одновременно ученые фиксировали сигналы мозга, после чего пропускали их через вокодер. В результате можно было услышать роботизированный голос, повторяющий ту же последовательность. Чтобы проверить, насколько внятной получилась речь робота, инженеры попросили добровольцев послушать ее.

"Мы обнаружили, что люди могут распознать слова примерно в 75% случаев, что значительно превосходит любые предыдущие попытки. Чувствительный вокодер и мощные нейронные сети сгенерировали звуки, которые слушали пациенты, с удивительной точностью", — подчеркнул Месгарани.

Исследователи надеются, что в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет произносить более сложные слова и даже целые предложения. Останется лишь встроить свое изобретение в имплант, который будет переводить мысли человека в речь.

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"В таком случае, если владелец импланта подумает: «Мне нужен стакан воды», — наша система считает сигналы мозга и превратит их в речь. Это дало бы любому, кто потерял способность говорить из-за травмы или болезни, новый шанс общаться с окружающим миром", — резюмировал Месгарани.