Трейлер нового "Форсажа" опубликован в Сети

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Компания Universal Pictures опубликовала в YouTube трейлер новой части блокбастера "Форсаж".

По сюжету кинокартины, два специальных агента, которых сыграли американский актер Дуэйн Джонсон и британец Джейсон Стэтхэм, должны остановить злодея с суперспособностями, которого играет британский актер Идрис Эльба.

Режиссером фильма стал Дэвид Литч, известныый по работе над такими картинами, как "Джон Уик" и "Дэдпул 2".

"Форсаж" (The Fast and the Furious) — американская медиафраншиза, которая на данный момент состоит из восьми полнометражных и двух короткометражных фильмов, выпущенных с 2001 по 2017 год. "Форсаж" остается самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 5,1 миллиарда долларов.