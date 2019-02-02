Гуаидо об отношениях с Китаем: готов начать диалог "как можно скорее"

По мнению Гуаидо, если и когда он вступит в должность президента, наиболее приоритетной его целью будет рост инвестиций и работа, нацеленная на экономическое развитие.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, заявил о намерении как можно быстрее начать выстраивать диалог с официальным Пекином, передает РИА Новости со ссылкой на газете South China Morning Post.

"Китай, учитывая его конкурентоспособность и рынок, является основным мировым игроком, с которым мы хотели бы возобновить наши отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве. После колоссального расхищения наших ресурсов, которое осуществлялось на протяжении последних 20 лет, в Венесуэле появилось много возможностей для инвестирования", - сказал он.

Он добавил, что готов начать конструктивные отношения и диалог с Китаем "как можно скорее".

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Гуаидо отметил, что Венесуэле нужно восстановить ряд отраслей, включая нефтяной и горнодобывающий сектор, а также легкую промышленность.

"Нам крайне важно ступить на путь устойчивого экономического планирования, которое способно помочь восстановить производительность страны, чтобы Венесуэла вновь стала важным региональным и международным торговым партнером. Китай обладает невероятным потенциалом в качестве инвестора, который может внести значительный вклад в восстановление экономики нашей страны", - подчеркнул он.

Кроме того, Хуан Гуаидо в интервью газете South China Morning Post заявил, что китайские проекты в Венесуэле пострадали в первую очередь по вине коррупционеров в правительстве Николаса Мадуро.

"Мадуро становится все более изолированным и в основном действует в одиночку. Китай был непосредственным свидетелем разграбления наших государственных ресурсов правительством Мадуро. Китайские проекты развития в Венесуэле в равной степени пострадали из-за коррупции в правительстве и дефолта", - заявил Гуаидо.

Спикер парламента Венесуэлы также обещает Китаю выполнение всех соглашений между Пекином и Каракасом лишь в том случае, если они были подписаны в соответствии с законом и прошли согласование в парламенте страны.

Более того Гуаидо заявил о желании "установить продуктивные и взаимовыгодные отношения" с Китаем, который "является важным игроком на международной арене".

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"Поддержка Китая будет очень важна для стимулирования экономики и будущего развития нашей страны… Наше правительство будет действовать, строго соблюдая законы и свои международные обязательства. Мы стремимся восстановить верховенство закона, чтобы вернуть доверие наших инвесторов. Все соглашения, которые были подписаны с Китаем в соответствии с законом, будут соблюдаться", - сказал он.

Китай на протяжении долгих лет остается одним из главных стратегических партнеров Венесуэлы в нефтяной промышленности, а также важнейшим ее кредитором. Общий объем инвестиций в венесуэльскую экономику в рамках проектов с участием Китая в 2018 году достигла 62 миллиардов долларов. В ходе визита президента Венесуэллы Николаса Мадуро в Китай в сентябре прошлого года стороны договорились о совместной реализации плана по росту добычи и, соответственно, поставок, предполагающего инвестиции в размере 5 миллиардов долларов.

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Китай и Россия, несмотря на то что почти весь мир признал Гуаидо в качестве нового главы Венесуэлы, по-прежнему поддерживают Николаса Мадуро.

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.