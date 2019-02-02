Иран показал новую крылатую ракету дальнего действия

Демонстрация ракеты прошла на выставке военных достижений Ирана в Тегеране и была приурочена к празднованиям, посвященным 40 годовщине победы в стране Исламской революции.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Вооруженные силы Ирана показали в субботу совершенно новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе", сообщает телеканал Press TV.

Церемонию демонстрации почтил присутствием министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Эта ракета принадлежит семейству "Сумар". Она может быть приготовлена к запуску в краткие сроки. У нее очень высокая эффективность", - сказал Хатами в ходе выступления, трансляцию которого вел телеканал.

Кроме того, министр обороны Ирана рассказал, что ракета была сконструирована экспертами компании Aerospace Industries Organization, дальность ее полета превышает 1350 километров. Министр подчеркнул, что ракета имеет высокую точность и может лететь на малых высотах.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Тегерана экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

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В мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Тегераном. Тогда же американский лидер заявил о восстановлении всех ограничений, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном.

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Часть санкций начала действовать еще 7 августа. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.