Медведев о выходе США из ДРСМД: удар по международной безопасности

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что односторонний, ничем не мотивированный выход США из ДРСМД ухудшит ситуацию в области международной безопасности.

"Односторонний, ничем не спровоцированный выход США из Договора о РСМД ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Это не останется без эффективного ответа", - написал он в Twitter.

Кабинет министров России предусмотрит необходимые финансы и механизмы для гарантирования полноценной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ и разработки новых типов вооружения, подчеркнул Медведев.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Путин заявил о выходе России из договора о РСМД

"С учетом выхода США из ДРСМД и объявленных президентом России ответных шагов правительство РФ предусмотрит необходимые средства и механизмы для финансирования НИОКР и разработки новых типов вооружения", - написал премьер-министр.

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Госсекретарь Майк Помпео отметил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.

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Президент России Владимир Путин в субботу заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этому вопросу.