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Королева Великобритании Елизавета Вторая. Архивное фото

Королеву Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
В мире
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Ранее британские депутаты озвучили свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit, дав премьеру Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с Евросоюзом.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Королева Великобритании Елизавета Вторая и другие члены королевской семьи могут быть эвакуированы из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit без соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой газету Times со ссылкой.

Участники акции против Brexit у здания парламента Великобритании в Лондоне. 17 января 2019
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
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Как сообщает издание, План эвакуации королевы был создан еще во времена холодной войны, когда в Великобритании не исключали ядерного удара со стороны СССР. Тем не менее "в последние недели план был видоизменен" в связи с возрастающим риском выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения.

В случае крайней необходимости, королева будет эвакуирована из Лондона в "секретное место", сообщает газета.

Великобритания должна покинуть Евросоюз менее чем через два месяца: 29 марта 2019 года.

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Однако парламенту и правительству до сиз пор не удалось прийти к соглашению об условиях выхода страны из ЕС, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.

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Теги:
Brexit, Елизавета II


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