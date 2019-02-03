Королеву Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Королева Великобритании Елизавета Вторая и другие члены королевской семьи могут быть эвакуированы из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit без соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой газету Times со ссылкой.
В случае крайней необходимости, королева будет эвакуирована из Лондона в "секретное место", сообщает газета.
Великобритания должна покинуть Евросоюз менее чем через два месяца: 29 марта 2019 года.
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Однако парламенту и правительству до сиз пор не удалось прийти к соглашению об условиях выхода страны из ЕС, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.