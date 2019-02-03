Королеву Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit

Ранее британские депутаты озвучили свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit, дав премьеру Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с Евросоюзом.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Королева Великобритании Елизавета Вторая и другие члены королевской семьи могут быть эвакуированы из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit без соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой газету Times со ссылкой.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne Мэй исключила возможность проведения нового референдума по Brexit

Как сообщает издание, План эвакуации королевы был создан еще во времена холодной войны, когда в Великобритании не исключали ядерного удара со стороны СССР. Тем не менее "в последние недели план был видоизменен" в связи с возрастающим риском выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения.

В случае крайней необходимости, королева будет эвакуирована из Лондона в "секретное место", сообщает газета.

Великобритания должна покинуть Евросоюз менее чем через два месяца: 29 марта 2019 года.

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Однако парламенту и правительству до сиз пор не удалось прийти к соглашению об условиях выхода страны из ЕС, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.