Трамп об отправке военных в Венесуэлу: один из вариантов

Николас Мадуро в интервью РИА Новости назвал маловероятной встречу с Дональдом Трампом в нынешних условиях: по его мнению, этого не позволит сделать окружение президента США.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу CBS, что рассматривает возможность отправки военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов", передает РИА Новости.

"Я не хочу об этом говорить. Но, конечно, это возможно, Это один из вариантов", - заявил Трамп в ответ на вопрос журналистки, что могло бы побудить Трампа использовать вооруженные силы США в Венесуэле.

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Лидер США подчернкул, что Мадуро изъявлял желание встретиться с ним несколько месяцев назад.

"Тогда я решил, что не буду проводить встречу, потому что в Венесуэле происходило столько ужасных вещей... Это была самая богатая страна в той части света", - заявил Трамп. Он добавил, что "сейчас мы видим бедность, страдание, преступность и все другие вещи, происходящие там", - сказал Дональд Трамп.

Более того Трамп подтвердил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро просил его о встрече, но он отказался.

"Он просил о встрече, но я отказался, потому что мы далеко зашли в этом процессе. Там есть молодой и энергичный молодой человек, но есть и другие люди в той же самой группе... - если вы говорите о демократии - это действительно демократия в действии", - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, будет ли он устраивать переговоры с Мадуро.

Кроме того, президент США заявил, что после вывода армии из Сирии и Афганистана США смогут "быстро вернуть" их в эти страны в случае возникновения необходимости.

"Знаете, что мы сделаем? Мы вернемся в Сирию и Афганистан, если нам придется это сделать. У нас есть очень быстрые самолеты, у нас есть очень хорошие грузовые самолеты. Мы можем вернуться очень быстро", - заявил Трамп в интервью телеканалу.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

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США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".