Минздрав России выделил возрастную группу, склонную к ожирению

В Минздраве отметили, что главной причиной роста количества россиян, страдающих ожирением, остается отсутствие системного просвещения граждан в вопросах здорового питания.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения России распространило информацию о том, что в 2017 году подавляющее большинство пациентов с ожирением зафикстровано в возрастной группе старше 55 лет, сообщает RT.

По мнению главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, именно эти люди подвержены ожирению из-за отсутствия физической активности. При том, что с возрастом они не меняют пищевые привычки.

"Люди привыкли есть на 3 тысячи килокалорий, а тратят, например, 2,5 тысячи килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир. Физическая активность с возрастом уменьшается, мы не поддерживаем её", - сказал Виктор Тутельян.

Тутельян подчеркнул, что ожирение за последнее десятилетие "помолодело".

Показатель также обновил предыдущий "рекорд". Если в 2016 году уровень заболеваемости составлял 1,24% (1,39 миллионов человек), то в 2017 году доля россиян с диагнозом "ожирение" составила 1,3% населения (2 миллиона человек).

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В ведомстве считают, что главной причиной роста количества россиян, страдающих ожирением, остается отсутствие системного просвещения граждан в вопросах здорового питания. Кроме того, заболевание стали чаще диагностировать.