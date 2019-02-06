Россия предоставит Кубе 38 миллионов евро на обновление военной техники

Соответствующее соглашение о предоставлении кредита уже подписано и прошло в Москве необходимые внутригосударственные процедуры.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия одобрила предоставление Кубе государственного кредита в размере 38 миллионов евро на покупку военной техники российского производства, передает РИА Новости.

Необходимые документы уже подписаны и в Москве прошли все стандартные для такого случая внутригосударственные процедуры.

"Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны", - заявил Шугаев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о статусе соглашения о кредите в 38 миллионов евро, "который должен пойти на приобретение российской военной техники".

Дмитрий Шугаев нподчеркнул, что соглашение по ВТС с Кубой действует с 2006 года.

© AP Photo. Ramon Espinosa Авиапарк и железные дороги: Россия окажет помощь Кубе

"Сейчас взаимодействие реализуется в рамках программы так называемого технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы", - сказал он.

Парламент Кубы единогласно проголосовал за изменения Конституции>>

Подобное сотрудничество предоставляет Кубе возможность строить долгосрочные планы развития своего военно-промышленного комплекса, а деньги в рамках госкредита пойдут именно на развитие технологического сотрудничества и на оказание технической помощи кубинской стороне, резюмировал Шугаев.