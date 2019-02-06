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Активисты из организации Белые каски в Сирии

"Белые каски" готовят провокации с хлором в Сирии

© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
В мире
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Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила озабоченность тем, что террористы не оставляют попыток инсценировать применение химоружия против жителей в Сирии.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* перевезли контейнеры с хлором из города Джиср-аш-Шугур в район Хан-Шейхун на автомобилях скорой помощи, принадлежащих организации "Белые каски", заявил РИА Новости руководитель сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

Казем уверен, что хлор намерены использовать против мирных жителей.

"У нас есть информация, что представители "Белых касок" снабдили ряд больниц фото и видео оборудованием, чтобы отснять пострадавших от провокации мирных граждан", — сказал правозащитник.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Ранее сирийская сеть по правам человека опубликовала заявление с требованием к Организации по запрещению химического оружия сформировать комиссию и всеми доступными способами добытиь информацию о переброске хлора из Джиср-аш-Шугур до того, как химоружие будет использовано против мирных жителей Сирии.

Ранее Минобороны России проинформировало о том, что боевики террористических группировок 24 ноября обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие химические вещества. В результате обстрела химическое поражение получили 46 человек, включая восьмерых детей.

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На месте обстрела работали российские военные химики. В Минобороны отметили, что "Белые каски" стремятся организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

Пострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран. 17 августа 2017 года.
© AP Photo / Aleppo Media Center, File
Пострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран. 17 августа 2017 года.

*Запрещенная в России террористическая организация

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Теги:
химоружие, Сирия


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