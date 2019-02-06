"Белые каски" готовят провокации с хлором в Сирии

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила озабоченность тем, что террористы не оставляют попыток инсценировать применение химоружия против жителей в Сирии.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* перевезли контейнеры с хлором из города Джиср-аш-Шугур в район Хан-Шейхун на автомобилях скорой помощи, принадлежащих организации "Белые каски", заявил РИА Новости руководитель сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

Казем уверен, что хлор намерены использовать против мирных жителей.

"У нас есть информация, что представители "Белых касок" снабдили ряд больниц фото и видео оборудованием, чтобы отснять пострадавших от провокации мирных граждан", — сказал правозащитник.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Россия, Иран и Турция осудили применение химоружия в Сирии

Ранее сирийская сеть по правам человека опубликовала заявление с требованием к Организации по запрещению химического оружия сформировать комиссию и всеми доступными способами добытиь информацию о переброске хлора из Джиср-аш-Шугур до того, как химоружие будет использовано против мирных жителей Сирии.

Ранее Минобороны России проинформировало о том, что боевики террористических группировок 24 ноября обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие химические вещества. В результате обстрела химическое поражение получили 46 человек, включая восьмерых детей.

МИД России: нельзя допустить новую провокацию с химоружием в Сирии>>

На месте обстрела работали российские военные химики. В Минобороны отметили, что "Белые каски" стремятся организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

© AP Photo / Aleppo Media Center, File Пострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран. 17 августа 2017 года.

*Запрещенная в России террористическая организация