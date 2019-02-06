Гуаидо назвал глупостью предложение Мадуро о досрочных выборах в парламент

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поддержал бы парламентские выборы в стране ранее запланированного срока, однако он выступил против проведения досрочных президентских выборов.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо назвал проведение досрочных парламентских выборов глупостью и политическим самоубийством Николаса Мадуро, передает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional.

"Думаю, что это было бы политической глупостью и тщеславием продвигать это законодательно, не хочу представлять, чтобы это значило для небольшой группы, обосновавшейся в Мирафлорес, какие бы это имело социальные последствия", - сказал Гуаидо.

Кроме того, Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, провел встречу с мэрами ряда городов и обсудил с ними вопросы получения и распределения гуманитарной помощи для населения из-за рубежа.

"Сегодня я встретился с мэрами, чтобы распланировать гуманитарную помощь, которую должны получить эти муниципалитеты нашей страны, которые живут в критической ситуации. Мы прилагаем все усилия, работаем без отдыха, чтобы добиться получения гуманитарной помощи успешно и с гарантированными результатами", – написал Гуаидо в своем микроблоге в Twitter.

Hoy me reuní con los alcaldes, para planificar la ayuda humanitaria que deben recibir, en los municipios de nuestro país, aquellos que viven en situación crítica. Estamos trabajando arduamente y sin descanso para lograr la #AyudaHumanitaria con éxito y garantía de resultados. pic.twitter.com/2l7PqzdsDJ — Juan Guaidó (@jguaido) 6 февраля 2019 г.

Ранее Гуаидо заявил об открытии трех пунктов сбора гуманитарной помощи для страны: в Кукуте на границе с Колумбией, в Бразилии и на острове в Карибском море.

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В то же время депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Энри Рамос рассказал об имеющейся угрозе захвата силовыми структурами здания парламента, контролируемого сторонниками Хуана Гуаидо.

"Дай бог, правительство не отдаст этим вечером приказа на военный захват дворца парламента…. Мы готовы и собраны", - цитирует свое заявление Рамос в своем микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что в истории есть примеры, когда вооруженные силы Венесуэлы вторгались на территорию органа законодательной власти, "стреляли и даже серьезно ранили нескольких депутатов".

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.