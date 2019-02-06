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Россия осенью передаст Турции комплексы С-400

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Россия и Турция договорились о поставках российских комплексов С-400. По контракту, турецкая сторона купила две батареи, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал, что зенитные ракетные комплексы С-400 будут поставлены в Турцию в соответствии с контрактом к осени этого года, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

"Портфель заказов Турции сегодня превышает $1 млрд, в 2017 году, как вам известно, был подписан контракт на С-400. Уже дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года обязательства будут выполнены. Турция, конечно, имеет амбиции развития национальной оборонной промышленности, в ряде областей она в этом смысле уже значительно преуспела", - отметил Шугаев.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Глава ведомства также подчеркнул, что Москва может предложить Анкаре конкретные решения по разрабатываемым ими проектам и заверил в том, что Россия готова к контактам по авиационной технике и по двигателям.

"Контракт на С-400 предполагает также и опцион, там речь идет о технологическом сотрудничестве. Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет", - проинформировал Шугаев.

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Он отметил, что кроме Китая, Турции и Индии на покупку комплексов С-400 надеются еще более 10 стран.

"Кроме тех, что уже в работе, еще порядка десяти стран действительно находятся в списке интересующихся. Прежде всего это Ближний Восток, но есть и, пока не буду их называть, достаточно неожиданные партнеры. С-400 — это такая жемчужина нашей техники ПВО, к ней интерес по праву высок, хоть и не все могут себе ее позволить", - резюмировал он.

Кроме того, Дмитрий Шугаев обратил внимание на важность того, что Россия предлагает функцию интеграции комплекса С-400 с другими отечественными системами.

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Таким образом, система С-400 интересна тем государствам, у которых уже имеются российские системы ПВО другого класса и им целесообразно "построить" полноценный непробиваемый щит и "спать спокойно", сказал Шугаев.

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Теги:
С-400 «Триумф»


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