Лидер Косово: готовы передать Сербии часть территории

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова рассмотреть в конструктивном ключе приемлемое для Белграда решение по урегулированию отношений с Косово.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что Косово согласно передать часть территории Сербии в качестве платы за окончательное соглашение между Приштиной и Белградом сообщает РИА Новости со ссылкой на Gazeta Express.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Вашингтон поддержал создание армии в Косово

По его мнению, простым этот процесс точно не будет, но это "единственный путь избежать возврата к конфликтам и напряженности".

Тачи подчеркнул, что есть ряд объектов и территории, не подлежащих передаче. В их числе водохранилище Газиводе, город Косовска-Митровица и промышленный комплекс "Трепча".

Лавров: действия Косово подрывают репутацию Евросоюза>>

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.