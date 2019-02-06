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Лидер Косово: готовы передать Сербии часть территории

© Sputnik / Илья Питалев
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова рассмотреть в конструктивном ключе приемлемое для Белграда решение по урегулированию отношений с Косово.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что Косово согласно передать часть территории Сербии в качестве платы за окончательное соглашение между Приштиной и Белградом сообщает РИА Новости со ссылкой на Gazeta Express.

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По его мнению, простым этот процесс точно не будет, но это "единственный путь избежать возврата к конфликтам и напряженности".

Тачи подчеркнул, что есть ряд объектов и территории, не подлежащих передаче. В их числе водохранилище Газиводе, город Косовска-Митровица и промышленный комплекс "Трепча".

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В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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Теги:
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