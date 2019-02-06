Спецслужбы Венесуэлы конфисковали партию американского оружия

Конфискованная партия являлась грузом, доставленным в аэропорт 3 февраля на борту самолета Air Bus, прибывшим из Майами.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Заместитель главы министерства гражданской безопасности Венесуэлы Эндес Паленсия рассказал, что специальные службы конфисковали в аэропорту на севере страны партию оружия и техники, прибывших из США и предназначавшихся для террористических группировок, передает РИА Новости.

Оружие было найдено на складе в международном аэропорту Валенсии в штате Карабобо. В специальной операции принимали участие сотрудники Боливарианской национальной гвардии и других силовых ведомств.

✔19 fusiles

✔118 cargadores de fusil

✔4 porta fusil

✔3 miras para fusil

✔90 antenas de radio

✔6 teléfonos fueron hallados en el patio de almacenamiento del aeropuerto de Valencia los cuales ingresaron al país el #3Feb en el Air Bus N881YV procedente de Miami,EEUU #5Feb pic.twitter.com/5wnBFnxaFt — GD Endes Palencia Ortiz (@PalenciaEndes) 5 февраля 2019 г.

"Было изъято 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, четыре ремня, три прицела, 90 радиоантенн и шесть айфонов", - рассказал Эндес Паленсия в Twitter.

Он подчеркнул, что вся информация и вещественные доказательства были направлены в генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования и обнаружения лиц, причастных к финансированию "террористических группировок, которые пытаются нарушить мирную жизнь народа Венесуэлы".

© REUTERS / Stringer Мадуро: ни один иностранный солдат не войдет в Венесуэлу

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.