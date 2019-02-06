Экологи рассказали, почему человечество вынуждено отказаться от мяса

Ученые обозначают в истории существования жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов, а самым значительным считается "великое" Пермское вымирание, когда погибло более 95% всех живых организмов, живших на планете.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Около 150 видов крупных животных могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие годы из-за неконтролируемой охоты, рыбной ловли и использования ареалов их обитания в пастбища для скота. К такому выводу пришли экологи, опубликовавшие статью в журнале Conservation Letters.

"Наши наблюдения показывают, что мы в буквальном смысле скоро съедим все остатки мегафауны Земли. Помимо охоты, их жизни угрожает еще и традиционная китайская медицина, а также деградация сред обитания. Если мы не остановимся, численность 70% ее видов резко сократится, а еще 60% могут полностью исчезнуть", — заявил Уильям Риппл (William Ripple) из университета штата Орегон в Корваллисе (США).

Два года назад экологи рассказали о том, что сейчас на Земле идет новое, шестое массовое вымирание животных. По их мнению, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет бесследно исчезало не более двух видов млекопитающих на каждые десять тысяч живших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.

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Это вымирание, как считают сегодня многие экоактивисты, во многом связано с двумя вещами – очень быстрым ростом численности населения в Африке и Южной Америке, и резким увеличением производства мяса и молока по всему миру. Риппл и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, сравнив частоту вымирания "промысловых" и остальных видов животных за последние три сотни лет.

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Ученые посчитали, что проще и выгоднее добывать мясо, шкуры и другие части тела крупных животных, что сподвигло экологов разделить всех обитателей Земли на две группы – мегафауну, чья масса тела превышала 100 килограмм для млекопитающих и рыб и 40 килограмм для птиц, амфибий и рептилий, и более мелких животных.

"Помимо охоты, многие сухопутные животные часто случайно попадают в капканы и ловушки, что также часто происходит с различными сетями, тралами и прочими снастями в море. Разрушение сред обитания добавляет свою лепту. Все эти факторы в сумме крайне негативно влияют на дальнейшую судьбу позвоночных животных", — заключает эколог.

Этот анализ продемонстрировал, что темпы вымирания мегафауны и остальных жителей планеты была крайне неравномерной – за последние три века исчезло 2% первой группы животных, и только 0,8% всех представителей жизни на Земле.

Сопоставив полученные данные с текущими показателями, Риппл и его команда сделали вывод, что больше половины представителей мегафауны, около полутора сотен видов млекопитающих, рыб, птиц, амфибий и рептилий, исчезнут в ближайшие десятилетия, если охота на них и сокращение площади нетронутых уголков природы не прекратятся.