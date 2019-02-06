На крыльях любви: эксперты узнали, куда полетят пары на День святого Валентина

За год средний чек на авиабилеты туда-обратно по России вырос с 5 910 до 7 377 рублей, то есть на 24%, за границу – с 17 862 до 21 129 рублей, или на 18%.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Сочи, Минеральные воды, Москва, Симферополь и Краснодар – стали самыми востребованными городами, в которые летят туристы, чтобы отметить День святого Валентина, 14 февраля, пишет портал Biletix. CC0 Готовь бронь зимой: изменятся ли цены на летний отдых в Абхазии

Среди международных направлений наиболее популярны среди россиян Ереван, Бангкок, Тбилиси, Барселона и Стамбул.

Эксперты сервиса подчеркнули, что 62% поисковых запросов граждан приходятся на внутренние перелеты, 38% – на международные. Эксперты исследовали бронирования клиентов на период с 11 по 17 февраля.

Более того, в этом году россияне стали заблаговременно приобретать авиабилеты на указанные даты. В прошлом году авиабилеты на внутренние направления на указанные даты покупались в среднем за 15 дней, а за границу – за 32 дня до даты вылета.

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В нынешнем году эти показатели составили 32 и 61 день соответственно.