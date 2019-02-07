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ФСБ "накрыла" банду фальшивомонетчиков, действовавших в 20 регионах России

© Sputnik / Андрей Стенин
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Сотрудники ФСБ и МВД на территории московского региона и Дагестана пресекли деятельность преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали "высококачественные поддельные денежные знаки".

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Задержаны 30 участников банды фальшивомонетчиков, действовавших в 20 регионах России, их проверяют на причастность к финансированию терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

"Задержаны 30 членов организованного преступного сообщества. Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах", - сказано в сообщении.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Преступная деятельность организованного сообщества координировалась из-за рубежа, отметили в ведомстве. Полицейские возбудили девять уголовных дел, в рамках которых изъяли поддельные купюры, технологическое оборудование с клише для печати денег и средства воспроизводства элементов защиты банкнот.

"Ранее, в октябре 2018 года, в Республике Дагестан была пресечена деятельность ряда подпольных "лабораторий" по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам", - подчеркивается в сообщении.

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Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям, в том числе, к финансированию терроризма.

Террористическая организация, запрещенная на территории России.*

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Теги:
ФСБ РФ


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