ФСБ "накрыла" банду фальшивомонетчиков, действовавших в 20 регионах России

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Задержаны 30 участников банды фальшивомонетчиков, действовавших в 20 регионах России, их проверяют на причастность к финансированию терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
"Задержаны 30 членов организованного преступного сообщества. Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах", - сказано в сообщении.
"Ранее, в октябре 2018 года, в Республике Дагестан была пресечена деятельность ряда подпольных "лабораторий" по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам", - подчеркивается в сообщении.
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Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям, в том числе, к финансированию терроризма.
Террористическая организация, запрещенная на территории России.*