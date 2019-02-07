Скотланд-Ярд о третьем подозреваемом по делу Скрипалей: расследование продолжается

Ранее сообщалось, что посольство России в Великобритании намерено получить информацию о состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей, местонахождение которых остается неизвестным.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Полиция Британии продолжает расследование инцидента в Солсбери по нескольким направлениям, в том числе идет работа по розыску других возможных подозреваемых, сказал РИА Новости представитель полиции Лондона.

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Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники рассказала про третьего россиянина, причастного, по мнению Лондона, к инциденту в Солсбери, который отменил свой вылет из Великобритании в назначенное время и, возможно, до сих пор находится на территории страны.

Речь идет о человеке по имени Сергей Федотов. По информации газеты, он прилетел в Великобританию в тот же день, что и Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению в Солсбери. Федотов был зарегистрирован на тот же рейс в Москву, что и они, однако в последний момент передумал лететь.

"Группа следователей продолжает разрабатывать ряд направлений расследования, в том числе работает над идентификацией любых других подозреваемых, которые могли быть вовлечены в осуществление или планирование нападения. Мы не готовы обсуждать другие детали того, что является продолжающимся расследованием", - заявил собеседник агентства.

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Четвертого марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

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Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.