Скотланд-Ярд о третьем подозреваемом по делу Скрипалей: расследование продолжается

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Полиция Британии продолжает расследование инцидента в Солсбери по нескольким направлениям, в том числе идет работа по розыску других возможных подозреваемых, сказал РИА Новости представитель полиции Лондона.
Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники рассказала про третьего россиянина, причастного, по мнению Лондона, к инциденту в Солсбери, который отменил свой вылет из Великобритании в назначенное время и, возможно, до сих пор находится на территории страны.
Речь идет о человеке по имени Сергей Федотов. По информации газеты, он прилетел в Великобританию в тот же день, что и Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению в Солсбери. Федотов был зарегистрирован на тот же рейс в Москву, что и они, однако в последний момент передумал лететь.
"Группа следователей продолжает разрабатывать ряд направлений расследования, в том числе работает над идентификацией любых других подозреваемых, которые могли быть вовлечены в осуществление или планирование нападения. Мы не готовы обсуждать другие детали того, что является продолжающимся расследованием", - заявил собеседник агентства.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
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Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.