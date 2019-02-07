Российское посольство назвало вбросом сообщения СМИ по делу Скрипалей

Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщила, что третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с инцидентом в Солсбери, отменил свой вылет из Великобритании в назначенное время и, возможно, по-прежнему находится на территории страны.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Посольство РФ в Британии считает появление в СМИ информации о третьем подозреваемом по делу Солсбери очередным вбросом британских спецслужб, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

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"Первые сообщения о том, что в начале марта прошлого года, помимо Руслана Боширова и Александра Петрова, в Великобританию прибыл и затем вылетел некий Сергей Федотов, появились в британских СМИ 10 октября. И вот теперь "установлено", что он таки из страны 4 марта не вылетал. Если для выяснения такой детали британскому следствию потребовалось четыре месяца, не приходится удивляться, почему в целом расследование инцидента в Солсбери продвигается столь медленно и нетранспарентно", - сказал представитель посольства.

По его мнению, другое объяснение представляется более правдоподобным.

"Впрочем, более вероятно иное объяснение: мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб. Они стремятся поддерживать историю с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей на плаву за счет дозированных утечек со ссылками на "информированные источники". Это позволяет регулярно напоминать публике о "применении Россией химического оружия" без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем c Brexit", - считает он.

Представитель посольства подчеркнул, что дипмиссия и дальше будет добиваться от британских властей официальной и правдивой информации о ходе и выводах расследования, о местонахождении, состоянии здоровья и статусе Скрипалей, а также настаивать на предоставлении к ним консульского доступа.

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"Британскому правительству консерваторов надлежит отказаться от линии на сокрытие фактов и обеспечить полную транспарентность", - подчеркнул собеседник агентства.

Четвертого марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

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Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.